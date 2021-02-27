Иностранные дипломаты не посетили могилу Бориса Немцова

Представители иностранных посольств не посетили могилу политика Бориса Немцова на Троекуровском кладбище. Об этом 27 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что у могилы Немцова, который был застрелен в этот день шесть лет назад, собралось лишь небольшое количество его сторонников и друзей. Они возложили цветы.

При этом место убийства политика посетил посол США в РФ Джо Салливан. Он прибыл на Большой Москворецкий мост, где возложил цветы. Кроме того, на месте убийства Бориса Немцова также заметили послов Великобритании и Латвии, а также второго секретаря посольства Финляндии.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.