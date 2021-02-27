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Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента

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Сторонники грузинской оппозиции, прибывшие в Тбилиси накануне из регионов, установили на небольшой площади перед парламентом 11 палаток и провели в них ночь.

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«Палатки у парламента — это часть нашей борьбы против антинародного режима. Это наше законное право выражения протеста. В случае необходимости мы установим палатки и на проезжей части проспекта Руставели», — передает слова одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заала Удумашвили «Интерфакс».

По словам одного из членов «Национального движения» Хатии Деканоидзе, оппозиция планирует пикетировать здания правительства Грузии, министерства внутренних дел и парламента со 2 марта.

Протестующие требуют проведения досрочных выборов, «освобождения политзаключенных» и «смены избирательных администраций».

«Если власти в течение двух недель не выполнят этих требований, то мы превратим проспект Руставели в палаточный городок и перекроем его», — цитирует представителя оппозиционного движения Алика Куправу «Sputnik Грузия».

Манифестанты, в частности, требуют освобождения председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, обвиняемого в организации беспорядков.

Политический кризис разразился в Грузии после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», пишет «Газета.ру».

23 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны. По его словам, правительство готово к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате».

По информации представителей правящей партии «Грузинская мечта», рядовые граждане не поддерживают акции протеста в Тбилиси, а происходящие выступления оппозиции организованы бывшим президентом Михаилом Саакашвили, который хочет вернуться во власть.

22 февраля парламент Грузии утвердил состав нового кабмина во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьером Гарибашвили, и его правительственную программу. Его предшественник Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

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