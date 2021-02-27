В Греции раскритиковали политику Евросоюза в отношении России

Европейский союз проводит лицемерную политику в отношении России, принимая санкции. Кроме того, антироссийские настроения Брюсселя ведут к холодной войне. Такое мнение 27 февраля высказал экс-депутат Европарламента, лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас.

«Лицемерие ЕС в очередной раз бросается в глаза в связи с решением совета по иностранным делам ЕС, принятым под пристальным контролем госсекретаря США Энтони Блинкена, о введении новых санкций против России в рамках нового механизма ЕС якобы в защиту прав человека», — сказал Мариас «РИА Новости».

Греческий политик также добавил, что продолжение «антироссийской истерии» со стороны Брюсселя при поддержке Вашингтона ведет к новой холодной войне, что наносит ущерб всему миру.

Мариас отметил, что ЕС до сих пор не ввел санкции против Турции, хотя Анкара обостряет угрозы с проведением крупных военно-морских учений в Эгейском и Средиземном морях.

«Лицемерное отношение ЕС вызывает гнев у греческого народа, поскольку он видит, что Брюссель применяет политику двойных стандартов в отношении России и Турции. Брюссель говорит о якобы нарушениях прав человека в России и закрывает глаза на жестокие нарушения прав человека в Турции, где (лидер страны Реджеп Тайип) Эрдоган заполнил тюрьмы политическими противниками», — сказал Нотис Мариас.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Решение Евросоюза о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение Европейского суда по правам человека по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.