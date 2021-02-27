В Украине отключили созданный закрытыми СМИ телеканал

В Украине отключили созданный журналистами закрытых СМИ телеканал. «Перший Незалежний» пробыл в эфире всего час. Потом канал отрезали от спутникового вещания и в кабельных сетях, передает телеканал «Известия». В начале февраля Зеленский закрыл «112», ZIK и NewsOne. Попавшие под санкции украинские каналы создали новый холдинг. Журналисты хотели объективно освещать обстановку в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.