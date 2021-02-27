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Президент Армении пока не принял решения об отставке главы генштаба

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Президент Армении Армен Саркисян еще не принял решение по ходатайству премьер-министра страны Никола Пашиняна об отставке начальника генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, сообщила 27 февраля помощник Саркисяна Асмик Петросян.

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Согласно закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями акт премьеру, который обратился с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства не примет возражения, президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Если же президент не выполнит эти условия, документ вступит в силу автоматически.

Накануне Саркисян провел встречу с Гаспаряном.

В администрации президента Армении в этот же день опровергли заявление оппозиции о том, что Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Гаспаряна.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

Армянская оппозиция, в свою очередь, после призывов лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна устроила протесты и потребовала отставки премьер-министра.

Сторонники оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере у стен парламента. По информации «Sputnik Армения», 27 февраля ожидается очередной митинг оппозиции.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

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