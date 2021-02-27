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В Дагестане задержали подозреваемую в продаже своего ребенка женщину

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Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка, сообщает 27 февраля пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

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По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице купить у нее ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась и сообщила об этом в правоохранительные органы.

26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем подозреваемую задержали.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

Мать назначила цену за своего ребенка в 800 тыс. рублей.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. В отношении подозреваемой решается вопрос о заключении под стражу, уточнили в ведомстве.

Ранее, в ноябре прошлого года, в Москве гражданка Украины пыталась продать своего новорожденного ребенка за 500 тыс. рублей. На допросе задержанная заявила, что пошла на преступление из-за сложной жизненной и материальной ситуации.

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