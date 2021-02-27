В Крыму назвали блефом указ Зеленского по «деоккупации» полуострова

Указ президента Украины Владимира Зеленского по «деоккупации» Крыма не более чем очередной политический блеф. Такое мнение в субботу, 27 февраля, выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Эффективность и актуальность данного указа, как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма, нулевая. Все эти меры — очередной политический блеф. Уверен, что даже сам Зеленский не верит в то, что говорит. С таким же успехом он может и Луну с неба потребовать достать», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что защита прав человека — благородное дело, однако Зеленскому для начала надо обратить внимание на свою страну.

«Энергетическая, водная, продуктовая, транспортная блокады — это нарушения прав человека, санкционированные киевскими властями в отношении крымчан. Вот пусть Зеленский прилюдно накажет тех, кто все эти годы пытался напакостить крымчанам», — сказал Гемпель.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины». Он сказал, что Украина никогда не забудет, кто это сделал, и никогда не забудет, кто позволил это сделать.

Зеленский 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом указы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.