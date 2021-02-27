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В Санкт-Петербурге девушки потушили Вечный огонь на Марсовом поле

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В Санкт-Петербурге две девушки потушили огонь на Марсовом поле, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.

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Обнаружить это удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как девушки 17–20 лет засыпали Вечный огонь снегом.

Отсутствие огня на мемориале обнаружил молодой человек, который гулял неподалеку. Он и обратился в экстренные службы, сообщив о том, что огонь не горит и чувствуется сильный запах газа.

Работу Вечного огня восстановили через десять минут.

Возбуждено уголовное дело.

Похожий случай на Марсовом поле произошел в январе. Тогда хулиганы так же потушили Вечный огонь в центре мемориала «Борцам революции».

В начале февраля в Северной столице дети засыпали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке. Инцидент также попал на камеры видеонаблюдения. Полицейским удалось разыскать двух участников этого происшествия.

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