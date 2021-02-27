В России выявили 11 534 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом 27 февраля сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Московской области (558).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.