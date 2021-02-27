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На Украине зафиксировали 8172 новых случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки на Украине зарегистрировали 8172 новых случая коронавируса. Такие данные 27 февраля привел министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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«8172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине <...> В частности, заболели 519 детей и 292 медработника», — сообщил он в Facebook.

За сутки госпитализированы с коронавирусом 2806 заболевших, 4766 пациентов выздоровели, зарегистрирован 151 летальный исход.

Больше всего новых случаев коронавируса отмечено в Ивано-Франковской (892), Львовской (696) и Винницкой (694) областях.

Таким образом, число случаев заболевания COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 1 342 016, выздоровел 1 168 321 человек, умерли от осложнений после коронавируса 25 893 человека.

До 30 апреля на Украине из-за ситуации с коронавирусной инфекцией действуют карантинные меры. С 24 февраля в стране возобновился адаптивный карантин, ужесточены ограничения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что на территории Украины зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Регистрация препарата в стране началась 15 февраля. Вакцинация населения началась на следующий день. Также отмечалось, что первая партия вакцины уже прибыла на Украину. Из Индии доставили 500 тыс. доз Covishield.

По данным правительства, в начале марта Украина ожидает поставки вакцины Pfizer. Днем ранее украинские власти заявили о получении 15 млн доз вакцины Novavax. По словам Степанова, первые поставки начнутся в июле 2021 года. Также в прошлом году были оформлены договоренности на поставку около 2 млн доз китайского препарата Sinovac, сообщала «Газета.ру». От российских вакцин Киев отказался.

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно.

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