Западные дипломаты принесли цветы на место убийства Немцова

Дипломаты западных стран в субботу, 27 февраля, приехали на место убийства российского политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места события, на которой видны автомобили с дипномерами.

Ранее, 20 февраля, иностранные дипломаты прибыли к зданию Бабушкинского суда Москвы, где проходили заседания с участием блогера Алексея Навального. Отмечалось, что рядом со зданием суда замечены дипломаты Швеции и Финляндии.

Представители иностранных посольств и раньше посещали судебные процессы с участием Навального. Так, дипломатов замечали у суда 12 февраля, а 2 февраля на процессе о замене блогеру условного срока реальным присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд.

4 февраля в Тимирязевском суде Москвы рассматривался административный протокол в отношении гражданина Франции, который участвовал в незаконной акции в столице. При этом машин с дипломатическими номерами у суда замечено не было.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.