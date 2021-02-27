В отчете НАТО «Панцирь-С» назван лучшим в борьбе с беспилотниками

В НАТО назвали «Панцирь-С» лучшим в борьбе с беспилотниками. Об этом говорится в отчете центра передового опыта Североатлантического альянса, передает телеканал «Известия». В документе уточняется, что российские зенитно-ракетные комплексы представляют собой растущую угрозу и должны быть уничтожены до их вступления на театр военных действий, считают аналитики альянса. Ранее сообщалось, что в прошлом году американские военные выкрали ЗРПК из Ливии и доставили его на американскую военную базу.

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