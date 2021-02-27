Пропавшие в Красноярском крае девочки нашлись

На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району обнаружили пропавших школьниц, сообщает 27 февраля региональный главк МВД.

Одиннадцатилетние девочки исчезли накануне вечером в городе Дудинка Таймырского района. Их родители сообщили, что дети не вернулись домой из школы.

«На розыск несовершеннолетних по тревоге был поднят личный состав отдела МВД. Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних были созданы оперативные группы», — сообщили в полиции.

Также в поисках были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, кадровые подразделения, участковые уполномоченные полиции. Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД.

В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, проинформировали в полиции.

С 11-летними школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей.

По информации телеканала РЕН ТВ, девочки находились у подруги. Другие подробности не сообщаются.