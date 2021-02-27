Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности

Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности. Об этом 27 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сил специальных операций.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге <...> у России, у наших Вооруженных Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, вооруженные силы страны не раз доказывали свою готовность служить Родине, когда побеждали «не числом, а уменьем» и рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан.

«Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу. Потому что в рядах Сил специальных операций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества», — отметил Путин.

В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. Это высокоподвижные, специально обученные, технически оснащенные и хорошо экипированные войска сил Минобороны РФ, находящиеся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.