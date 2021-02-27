В Крыму оценили заявления Байдена о статусе полуострова

Американский президент Джо Байден поспешил с оценкой статуса Крыма, заявил 27 февраля руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве региона при президенте России Александр Молохов.

Речь идет о заявлении Байдена 26 февраля, опубликованном на сайте Белого дома, о том, что Вашингтон никогда не признает Крым российским, а США продолжат «привлекать Москву к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

«Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть: не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова», — цитирует Молохова «РИА Новости».

В заявлении Байдена также говорится, что Россия якобы «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины», присоединив Крым.

Вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков также посоветовал американскому лидеру не зарекаться и отказаться от слова «никогда». Он также отметил, что в периоды международного признания полуострова как части РФ сразу следует попытка со стороны США этому помешать.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поблагодарил Байдена за это заявление, добавив, что украинский народ высоко ценит американскую поддержку.

Накануне Зеленский заявил, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина не оставляет попытки вернуть полуостров, называя его временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.