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Названа самая высокооплачиваемая вакансия для пенсионеров в России

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Самой высокооплачиваемой вакансией для пенсионеров в России назван менеджер по телефонным продажам. Об этом 27 февраля свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

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«Всё больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту. Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет», — передает ТАСС.

В частности, среди вакансий есть работа менеджера по телефонным продажам, которому нужно будет обзванивать автовладельцев по готовой базе данных и приглашать их на бесплатную диагностику автомобиля. Опыт работы не имеет значения, работодатель готов обучать новичков. Сотрудник может зарабатывать до 180 тыс. рублей, отмечается в материале.

До 100 тыс. рублей может получать медицинская сестра в многопрофильном медцентре в Москве. От соискателя потребуется навыки работы, высшее или среднее профессиональное образование и действующий сертификат «Сестринское дело».

Такую же зарплату предлагают инженеру-геодезисту в строительной компании в столице. Среди обязанностей сотрудника — выполнение геодезических работ и исполнительной съемки, составление исполнительных схем и контроль состояния оборудования.

Традиционно высокими зарплатами отмечена сфера продаж. Для соискателей в возрасте, имеющих навыки работы в сфере ремонта машин, подойдет вакансия автослесаря-автомеханика в Москве — здесь можно зарабатывать до 100 тыс. рублей. Тот же уровень зарплаты указан и для швей на трикотажной фабрике.

Исследование сервиса «Работа.ру» проводилось в феврале текущего года — было проанализировано около 200 тыс. вакансий.

Ранее, 25 февраля, были опубликованы данные об уровне уверенности россиян на рынке труда. По данным платформы для поиска работы HeadHunter, увереннее всего себя чувствуют специалисты-медики и фармацевты ряда регионов страны.

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