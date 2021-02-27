В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек

Агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавирусной инфекции, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии 26 февраля.

«По данным на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предполагаемых побочных реакциях на препараты в связи с вакцинацией от COVID-19 в Швейцарии. 199 сообщений относятся к вакцине от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а 154 — к вакцине от Moderna (США)», — говорится в сообщении.

В 16 случаях пациенты погибли «по прошествии некоторого промежутка времени». Их возраст составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее было зафиксировано наличие сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний легких и дыхательных путей.

При этом в Swissmedic отметили, что, «несмотря на совпадение по времени, конкретных доказательств, что смерть была вызвана вакцинацией», нет. Поэтому агентство не меняет своей позитивной оценки «профиля риска и пользы вакцин» от коронавируса.

Ранее, 17 февраля, Федеральный совет Швейцарии принял решение ослабить ряд ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. С 1 марта в стране откроются магазины, музеи и читальные залы библиотек, спортивные и развлекательные объекты на открытом воздухе, зоопарки и ботанические сады. Разрешат проведение культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе с участием до 15 человек.

С конца июня 2020 года Швейцария переживает вторую волну пандемии. Заболеваемость постепенно снижается. По данным портала Worldometer, в Швейцарии зафиксировано 554 932 случая коронавирусной инфекции, 507 856 человек выздоровели, умер 9271 пациент.

Вакцинация в Швейцарии началась 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин — Pfizer/BioNTech и Moderna.

На настоящий момент сделано 751 009 прививок. При этом 221 259 человек, или 2,6% населения страны, получили обе необходимые дозы вакцины.