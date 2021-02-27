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Президент Туркмении предложил имена для родившихся в юбилей столицы детей

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В Туркмении продолжают активную подготовку к 140-летию столицы, которое будут праздновать 25 мая. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, которые родятся в день празднования юбилея Ашхабада. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил русскоязычный сайт госинформагентства ТДХ.

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Туркменский лидер подчеркнул, что будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке — Мерджен (Жемчужина) или Мая.

«Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», — заявил он.

Президент также поручил соответствующим руководителям подготовить для будущих детей подарки.

В честь праздника откроют ряд новостроек, в городе будут организованы концерты и выставки, снимут фильмы и запустят 400 новых городских автобусов. В День города общественный транспорт Ашхабада будет бесплатным.

2 сентября 2020 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел стрельбы для силовиков. Сам глава государства также принял в них участие и сорвал аплодисменты.

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