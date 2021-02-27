На Украине толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда

В городе Каменское Днепропетровской области Украины толпа покупателей едва не затоптала пожилую женщину во время открытия секонд-хенда, сообщает 27 февраля украинское издание «Наше Місто».

Перед открытием у магазина собралось большое число покупателей, предположительно, в него завезли новую партию товара.

Когда охранник открыл двери, толпа двинулась внутрь помещения, не заметив, как упала пенсионерка. Она пыталась выбраться из толпы на четвереньках. Ей помогли подняться один из покупателей и сотрудница магазина.

Похожий случай произошел на Украине в мае прошлого года. После снятия некоторых ограничений, введенных из-за пандемии, в частности открытия ряда магазинов, покупатели пытались прорваться в секонд-хенд в Днепре.

Отмечалось, что подобные случаи происходят в городе всё чаще и обычно в день завоза товара.