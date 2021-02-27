Капризов помог «Миннесоте» одержать пятую подряд победу в сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пятницу, 26 февраля.

Встреча завершилась со счетом 3:1. На 13-минуте шайбу забросил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также в составе победителей отличились Ник Бьюгстад (15-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (16). За «Лос-Анджелес» шайбой отметился Джефф Картер (58).

Гол Капризова стал пятым в его дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 16 очков (5 голов + 11 передач) в 17 играх.

«Миннесота» одержала пятую подряд победу в нынешнем сезоне и поднялась на второе место в таблице Западного дивизиона, набрав 22 очка в 17 матчах. «Лос-Анджелес» прервал серию из шести побед кряду и опустился на четвертую строчку. Команда набрала 21 очко за 19 матчей.

Следующий матч команды проведут 28 февраля в Сент-Поле (штат Миннесота).

Накануне «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:2 обыграл «Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).