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На Лазурном берегу открылся музей подводного искусства

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Во французских Каннах открылся новый музей подводного искусства, целью которого является защита и предоставление убежища морским обитателям. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил Lonely Planet.

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Расположенный недалеко от острова Сент-Маргерит, он состоит из шести скульптур лиц в масках, каждая более двух метров высотой и весом около 12 тонн. Инсталляция расположена на глубине до трех метров.

Каждая маска — это «портрет» местного жителя, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы.

У британского подводного художника Джейсона Декейра Тейлора ушло четыре года на создание этих памятников. Они стали его первой работой в Средиземном море. Как отмечает издание, создатели музея надеются, что скульптуры не только создадут новое интересное место для дайвинга в этом районе, но и помогут привлечь флору и фауну.

Маски напоминают об истории острова, где в конце XVII века по легенде был заключен в тюрьму «Железная Маска».

Каждая скульптура сделана с использованием нетоксичного, нейтрального по рН цемента, который не содержит вредных загрязняющих веществ. Эти произведения, по сути, искусственные рифы, где могут жить кораллы, рыбы и ракообразные.

Они были доставлены на место на лодке и установлены водолазами с помощью кранов. Теперь дайверы могут плавать среди них, не платя за вход в музей.

В ноябре 2019 года директор севастопольского Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Татариев объявил о планах строительства депозитария для найденных под водой археологических предметов. Хранилище будет доступно для посетителей — они смогут осматривать предметы, в том числе при погружении с аквалангом.

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