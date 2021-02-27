Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России могут появиться новые трудовые книжки
Мир
ЕС займется поддержкой гражданского общества в Черногории
Общество
Сенатор предложил учредить день деоккупации Крыма
Происшествия
Две 11-летние девочки пропали на севере Красноярского края
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на 27 февраля
Мир
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Общество
Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания в ближайшие два года
Армия
В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций
Мир
Три человека погибли при крушении небольшого самолета в США

Сенатор предложил учредить день деоккупации Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым
Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет дружить с Зеленcким, но не считает полуостров ни российским, ни украинским

«Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР», — сказал сенатор.

По его словам, он собирается обратиться с данной инициативой в региональный парламент.

Политик пояснил, что именно 27 февраля 2014 года были «подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма». Цеков подчеркнул, что этот день стал знаком того, что полуостров возвращается в Россию.

«По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля сделал заявление, в котором сказал, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021