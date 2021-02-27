Сенатор предложил учредить день деоккупации Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с предложением сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает «РИА Новости».

«Я намерен инициировать вопрос сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации и предлагаю внести эту дату в список памятных дат Крыма. Крым фактически был оккупирован Украиной с 1954 года, когда незаконно был передан в состав УССР», — сказал сенатор.

По его словам, он собирается обратиться с данной инициативой в региональный парламент.

Политик пояснил, что именно 27 февраля 2014 года были «подняты российские триколоры над зданиями парламента и правительства Крыма». Цеков подчеркнул, что этот день стал знаком того, что полуостров возвращается в Россию.

«По сути, 26 февраля было последним днем оккупации Крыма со стороны Украины и окончания периода вынужденного и ошибочного нахождения полуострова в составе другого государства», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля сделал заявление, в котором сказал, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.