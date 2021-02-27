Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы США ввести новые санкции в отношении России и предостерег американского президента Джозефа Байдена от ошибок одного из его предшественников Барака Обамы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, «застоявшиеся в политическом стойле демократы» проявляют чрезвычайную активность. Так, напомнил сенатор, еще вчера США нанесли удар по Сирии, а сегодня уже анонсируют ограничительные меры против Москвы.

Политик также отметил, что своими действиями США показывают только «русофобскую публику», как и Барак Обама, который «ошибся во всем и провалил во внешней политике всё, что мог». Он также посоветовал нынешнему главе Белого дома сделать из этого выводы.

Ранее, 26 февраля, Пушков заявил, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал России и ряду других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.

В этот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против России в течение нескольких недель.

23 февраля Псаки уже заявляла, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Таким образом тогда она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение.

В декабре прошлого года американский минюст возложил ответственность за масштабную кибератаку на сети правительства страны на Россию. Доказательств приведено не было.