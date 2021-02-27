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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье на 27 февраля

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Облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ждет москвичей в субботу, 27 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. Ночью похолодает до минус семи градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. Из-за сильной гололедицей в субботу в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье температура воздуха днем составит минус три - плюс два градуса. В ночь она может опуститься до минус 14 градусов.

26 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москве начнется с переменчивой погоды, тепла горожанам ожидать не стоит. По его словам, в первый весенний день ночные температуры составят от –10 до –5 градусов, 2 марта прогнозируется потепление, однако позже вновь начнется похолодание.

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