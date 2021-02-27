Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден прибыл в Техас для ознакомления с последствиями снежного шторма
Мир
Венесуэла назвала атаку США в Сирии возвращением к бесконечной войне
Мир
В Чехии ограничили передвижение жителей районами проживания
Мир
Турчинов обвинил Украину в «финансировании» России
Мир
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для РФ и других государств
Мир
США повысили уровень опасности для военных в Ираке из-за удара в Сирии
Общество
Психолог составил портрет опасных просителей денег в долг
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ

Русский монастырь в США на две недели остался без электричества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расположенный в американском штате Западная Виргиния Крестовоздвиженский монастырь Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) сильно пострадал из-за аномальных холодов, наступивших в США и остается без электричества почти две недели. Об этом сообщил «РИА Новости» благочинный иеромонах Гавриил (Хутен).

Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены
Повлияет ли на рынок вынужденное сокращение добычи в Техасе

Он отметил, что двум зданиям был обители нанесен ущерб из-за падения больших обледеневших деревьев, одно из которых пробило крышу над алтарем.

«У нас были некоторые повреждения у зданий, один из монастырских фургонов был полностью раздавлен огромным деревом... Никто не пострадал, все здоровы, и теперь мы можем ехать в город Уэйн за едой и товарами», — рассказал отец Гавриил.

Он добавил, что монахи не смогли добраться до всех построек из соображений безопасности и в настоящее время не могут узнать, насколько серьезны повреждения.

По словам отца Гавриила, монахи поддерживают себя, производя благовония, мыло из козьего молока и свечи. Монахи продают их через интернет, потому вызванные погодными условиями проблемы существенно повлияли на жизнь монастыря.

Монашеская община начала восстанавливать нормальную жизнь, но пока остается неизвестным, в какую сумму ей обойдется ущерб из-за холодов и приостановки продаж. Отец Гавриил оценил убытки как минимум в $30 тыс., но отметил, что это предварительная оценка. Монахи отправили несколько просьб о помощи через сайт, по электронной почте и через фонд помощи РПЦЗ.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

Согласно последним данным, жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021