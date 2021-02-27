Русский монастырь в США на две недели остался без электричества

Расположенный в американском штате Западная Виргиния Крестовоздвиженский монастырь Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) сильно пострадал из-за аномальных холодов, наступивших в США и остается без электричества почти две недели. Об этом сообщил «РИА Новости» благочинный иеромонах Гавриил (Хутен).

Он отметил, что двум зданиям был обители нанесен ущерб из-за падения больших обледеневших деревьев, одно из которых пробило крышу над алтарем.

«У нас были некоторые повреждения у зданий, один из монастырских фургонов был полностью раздавлен огромным деревом... Никто не пострадал, все здоровы, и теперь мы можем ехать в город Уэйн за едой и товарами», — рассказал отец Гавриил.

Он добавил, что монахи не смогли добраться до всех построек из соображений безопасности и в настоящее время не могут узнать, насколько серьезны повреждения.

По словам отца Гавриила, монахи поддерживают себя, производя благовония, мыло из козьего молока и свечи. Монахи продают их через интернет, потому вызванные погодными условиями проблемы существенно повлияли на жизнь монастыря.

Монашеская община начала восстанавливать нормальную жизнь, но пока остается неизвестным, в какую сумму ей обойдется ущерб из-за холодов и приостановки продаж. Отец Гавриил оценил убытки как минимум в $30 тыс., но отметил, что это предварительная оценка. Монахи отправили несколько просьб о помощи через сайт, по электронной почте и через фонд помощи РПЦЗ.

16 февраля снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

Согласно последним данным, жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.