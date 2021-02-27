Коронавирус станет сезонным в ближайшие два года

Коронавирус может стать сезонным заболеванием в течение ближайших года или двух лет, так как данный черты у него проявляются уже сейчас. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, о черте сезонности коронавирусной инфекции, которая проявляется уже на сегодняшний день, можно судить по существенному подъему заболеваемости осенью 2020 года, а также весной.

В эти времена года теоретически могут наблюдаться и подъемы заболеваемости коронавирусной инфекции, которая лучше всего распространяется при высокой влажности и температуре, что соответствует переходному времени года, заметила специалист.

25 февраля стало известно, что группа американских ученых провела исследование зависимости распространения COVID-19 от сезона, согласно результатам которого, зимой вирусом заразиться проще, чем в теплое время года.