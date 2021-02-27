Джонсон ответил на предложение стажера-парикмахера о стрижке

19-детний стажер-парикмахер из города Тетфорд, английского графства Норфолк предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подстричь его и неожиданно получил ответ от главы правительства. Об этом сообщает The Independent.

Издание уточняет, студент Джек Дженкинс, изучающий парикмахерское искусство в колледже, решился на такой шаг, поскольку вынужден практиковаться в стрижке волос на манекенах во время локдауна, а Джонсон, по словам молодого человека, известен своими часто растрепанными волосами.

«Премьер-министр очень ценит ваши слова поддержки и любезное предложение постричь его волосы... Я думаю, что, как только ограничения будут сняты, у вас не будет недостатка в моделях, на которых можно будет попрактиковаться», — ответили парикмахеру из резиденции главы кабмина.

Газета отмечает, что молодой человек был шокирован фактом ответа.

21 февраля парикмахер Андреас Нуйсль из немецкого города Байройт, который входит в состав Баварии, опубликовал на платформе eBay платную услугу, предполагающую первую запись на стрижку после карантина. Предложение Нуйсля оценивалось в €288. Однако начиная с 12-го и заканчивая 20 февраля включительно стоимость поднялась до €422. Обладателем первой записи к немецкому парикмахеру стал 43-летний мужчина.