Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден прибыл в Техас для ознакомления с последствиями снежного шторма
Мир
Венесуэла назвала атаку США в Сирии возвращением к бесконечной войне
Мир
В Чехии ограничили передвижение жителей районами проживания
Мир
Турчинов обвинил Украину в «финансировании» России
Мир
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для РФ и других государств
Мир
США повысили уровень опасности для военных в Ираке из-за удара в Сирии
Общество
Психолог составил портрет опасных просителей денег в долг
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия стали три человека. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил местный телеканал WSB-TV.

По его информации, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направился во Флориду, но потерпел крушение в овраге недалеко от города.

Отмечается, что власти эвакуировали жителей дома, расположенного рядом с местом крушения, из-за утечки топлива.

2 января сообщалось, что три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в американском штате Мичиган.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021