Три человека погибли при крушении небольшого самолета в США
Жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Джорджия стали три человека. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил местный телеканал WSB-TV.
По его информации, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направился во Флориду, но потерпел крушение в овраге недалеко от города.
Отмечается, что власти эвакуировали жителей дома, расположенного рядом с местом крушения, из-за утечки топлива.
2 января сообщалось, что три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в американском штате Мичиган.