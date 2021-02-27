Врач назвал причины возникновения ночных кошмаров

Причинами ночных кошмаров могут быть некоторые заболевания, стресс и переедание. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев.

Наиболее распространенной причиной, отметил специалист, является еда перед сном.

«Пищеварительной системе положено во время сна отдыхать, а мы заставляем ее работать и переваривать пищу. Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров», — пояснил он.

По словам врача, лучше не есть за три–четыре часа до сна, особенно тяжелую пищу.

Кроме того, к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Эксперт подчеркнул, что больше всего влияет на возникновение ночных кошмаров стресс.

Лунев добавил, что ужасные сновидения могут быть следствием некоторых болезней.

«Язва желудка может провоцировать кошмары. Ведь это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Всё это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью», — сказал специалист.

Также он упомянул синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях, который тоже может мешать ночному отдыху. В этом случае Лунев посоветовал обратиться к неврологу.

4 декабря 2020 года профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов объяснил, что регулярные физические нагрузки и снижение стресса помогут избавиться от ночных кошмаров.