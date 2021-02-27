Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Байден прибыл в Техас для ознакомления с последствиями снежного шторма
Мир
Венесуэла назвала атаку США в Сирии возвращением к бесконечной войне
Мир
В Чехии ограничили передвижение жителей районами проживания
Мир
Турчинов обвинил Украину в «финансировании» России
Мир
Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для РФ и других государств
Мир
США повысили уровень опасности для военных в Ираке из-за удара в Сирии
Общество
Психолог составил портрет опасных просителей денег в долг
Мир
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Мир
США пообещали в течение нескольких недель ввести новые санкции против РФ

Врач назвал причины возникновения ночных кошмаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причинами ночных кошмаров могут быть некоторые заболевания, стресс и переедание. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев.

Смертельно опасный недосып: как обуздать гормон ночи и выжить
Без сна человек за неделю умирает от интоксикации

Наиболее распространенной причиной, отметил специалист, является еда перед сном.

«Пищеварительной системе положено во время сна отдыхать, а мы заставляем ее работать и переваривать пищу. Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров», — пояснил он.

По словам врача, лучше не есть за три–четыре часа до сна, особенно тяжелую пищу.

Кроме того, к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Эксперт подчеркнул, что больше всего влияет на возникновение ночных кошмаров стресс.

Лунев добавил, что ужасные сновидения могут быть следствием некоторых болезней.

«Язва желудка может провоцировать кошмары. Ведь это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Всё это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью», — сказал специалист.

Также он упомянул синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях, который тоже может мешать ночному отдыху. В этом случае Лунев посоветовал обратиться к неврологу.

4 декабря 2020 года профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов объяснил, что регулярные физические нагрузки и снижение стресса помогут избавиться от ночных кошмаров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021