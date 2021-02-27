Штат полиции Капитолия предлагается увеличить на 1 тыс. человек

Инициированные спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси исследование инфраструктуры безопасности Капитолия предполагает значительное увеличение штата его охраны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN в пятницу, 26 февраля.

Отмечается, что штат полиции Капитолия, которая непосредственно задействована в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек. Кроме того, для охраны членов Конгресса во время их путешествий по стране планируется нанять еще 650 человек в ряды сотрудников региональных офисов.

Также в рамках улучшения инфраструктуры предполагается потратить десятки миллионов долларов на комплекс переносных ограждений, которые позволят быстро устанавливать преграды на пути желающих прорваться в здание.

Также предлагается передать в защиту Капитолия батальон Национальной гвардии для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Его можно будет задействовать для пресечения беспорядков, не дожидаясь прибытия основных сил.

24 февраля штатный архитектор здания Конгресса Бретт Блэнтон заявил, что затраты на ремонтные работы Капитолия США составят не меньше $30 млн. По его словам, статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни — все пострадали в разной степени, в первую очередь от отложений перцового баллончика и остатков химических огнетушителей.

Штурм Капитолия произошел 6 января, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США — генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Конгрессе. По словам Гарленда, январские события это — «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 68-му президенту штатов Джо Байдену.