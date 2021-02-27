Венесуэла назвала атаку США в Сирии возвращением к бесконечной войне

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило ракетный удар Соединенных Штатов по объектам в Сирии. Об этом говорится в заявлении на странице ведомства в Twitter.

Дипломаты назвали «прискорбным» уход Вашингтона от дипломатии и международного права и возвращение «к бесконечной войне».

«Венесуэла решительно осуждает военное нападение США на территорию Сирии и выражает твердую солидарность с народом и правительством этой братской страны», — говорится в сообщении.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара.

МИД Ирана, в свою очередь, назвал удары США по объектам в Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны.