В Чехии ограничили передвижение жителей районами проживания

В Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом с 1 марта на три недели ограничивается передвижение жителей республики границами районов проживания. Об этом в пятницу, 26 февраля, по завершении внеочередного заседания кабмина сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Кроме того, на заседании правительство приняло решение продлить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 28 марта.

«Мы приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию (административных) районов, в которых они проживают. Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, (неотложного) посещения (государственных) учреждений и врачей», — приводит слова министра ТАСС.

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, потребуется иметь документ, подтверждающий данную необходимость, например справку с места работы. Граждане также смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел. Его следует иметь с собой, чтобы в случае проверок предоставить полиции.

Помощь полиции в контроле соблюдения гражданами новых правил будет оказывать армия. Гамачек уточнил, что для этой цели будет направлено 5 тыс. военнослужащих.

Власти также ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для помощи больным или инвалидам. В аптеки и магазины с товарами первой необходимости (остальные в республике закрыты) не следует ходить семьями.

Чехия административно разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Ранее, 24 февраля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения тотальной катастрофы. Он подчеркнул, что помимо британской мутации COVID-19 в стране есть еще южноафриканская мутация, и ее необходимо скорректировать или ужесточить меры.

По данным Worldometer на 27 февраля, в Чехии выявлено 1 212 780 случаев заболевания COVID-19, скончались 19 999 человек.

В середине января чешский портал Ceske Noviny сообщил, что в стране количество случаев COVID-19 с начала года в пересчете на число жителей страны стало наибольшим в Евросоюзе.