Пушков назвал удар США по Сирии сигналом для РФ и других государств

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что авиаудар США по Сирии можно рассматривать как сигнал России и ряду других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена.

«США в своем репертуаре. Сигнал Москве, Тегерану, Дамаску и Китаю, а также Тель-Авиву и Эр-Рияду. Объект удара несущественен — важен сам факт военного удара по целям в Сирии меньше чем через 40 дней после прихода демократов в Белый дом», — написал в пятницу, 26 февраля, сенатор в своем Telegram-аккаунте.

Кроме того, по мнению сенатора, таким образом США пытаются выдвинуть новые условия для своего возвращения в ядерную сделку с Ираном.

«Что касается Ирана: пока никакой «оливковой ветви» США Тегерану не протянули. Оливки плохо сочетаются с бомбами, особенно против близких к Ирану формирований на территории Сирии. Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в ядерную сделку новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход», — отметил Пушков.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решении совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.