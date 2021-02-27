США повысили уровень опасности для военных в Ираке из-за удара в Сирии

США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Fox News в пятницу, 26 февраля.

По информации канала, повышенный уровень опасности в Ираке сохранится в течение нескольких дней.

«Защита коалиционных войск является приоритетом номер один, поэтому принятие уровня защиты сил выше мудро и разумно», — заявил источник Fox News.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден предупредил Иран «быть осторожным», когда его спросили, какое сообщение он посылает стране с американскими авиаударами в Сирии, пишет Reuters.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что авиаудары в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. По ее словам, решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

Однако в Иране сообщили, что удар американских ВС по Сирии усиливает напряженность в регионе и снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

В этот же день в сирийском МИДе заявили, что страна осуждает авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве отметили, что действия США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.