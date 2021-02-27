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Психолог составил портрет опасных просителей денег в долг

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Психолог Дмитрий Синарев назвал три категории людей, которым опасно или нежелательно давать деньги в долг. О своей классификации он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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По словам психолога, речь идет о гражданах, живущих «мимо денег», хронических неудачниках и «денежных маньяках».

Синарев пояснил, что первая группа старательно делает вид, что материальные блага не важны, живет идеями и замыслами и, как следствие, денег никогда не имеет. Эти люди охотно занимают средства, но никогда не возвращают.

Люди во второй группе, по определению психолога, — нытики, у которых вечно нет денег. Взятую в долг сумму они вернут, правда, скорее всего, частично.

В третьей находятся «явные маньяки денег», которые умеют считать, знают, где и как сэкономить, вкладывают свободные средства в акции, держат депозиты в банках и берут в долг лишь с выгодой для себя — если на этом можно заработать.

«Когда давать взаймы, сколько и при каких обстоятельствах — решает каждый для себя сам. Однако если вы относитесь к своим финансам с должной мерой уважения, имеет смысл понимать, кому вы их отдаете и сможете ли вернуть назад», — резюмировал Синарев.

В июле эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова поделилась с россиянами советами о том, как вернуться после отдыха без новых долгов.

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