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Протестующие вторые сутки ночуют в палатках в центре Еревана

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Протестующие в Ереване вторые сутки ночуют в палаточном лагере у здания парламента. Они разводят костры и разливают чай, чтобы согреться. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Противники премьер-министра страны Никола Пашиняна объявили бессрочную акцию с требованием его отставки. Минувшей ночью около 200 человек остались на ночь на проспекте Баграмяна в столице Армении.

25 февраля лидер оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников соорудить баррикады и готовиться к блокированию законодательного органа до тех пор, пока депутаты не придут, чтобы проголосовать за отставку Пашиняна.

Также оппозиция заявляла, что собирается оставаться в центре Еревана до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.

Тогда же оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки. Сам же премьер-министр заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и позднее освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

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