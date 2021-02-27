Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино»

Столичные сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который получил ожоги у здания телецентра на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице в пятницу, 26 февраля.

По предварительным данным, сотрудники ведомства заметили молодого человека, на котором горела одежда. В несколько секунд они приблизились к нему и принялись тушить. Помощь росгвардейцам также оказали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшие безопасность телецентра «Останкино».

Совместными усилиями пламя удалось быстро погасить, после чего пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.

Как пишет РЕН ТВ, после этого росгвардейцы осмотрели место происшествия и обнаружили спортивную сумку, предположительно принадлежащую молодому человеку. В ней обнаружили пилу, топор, складной нож и две бутылки с жидкостью. Телеканал также сообщил, что пострадавший может страдать расстройством психики.

30 января сообщалось, что семейный конфликт в подмосковной Балашихе закончился взрывом, когда мужчина облил жену бензином и попытался поджечь. Семейная пара была госпитализирована.