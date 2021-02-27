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Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

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Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил завершить дискуссию об установке памятника главе ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому на Лубянской площади и оставить эту территорию без изменений. Об этом московский градоначальник сообщил в пятницу, 26 февраля, в своем личном блоге.

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По его словам, общественное мнение разделилось примерно пополам, а само голосование «всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

Собянин отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники памятника Невскому.

«По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем», — признал мэр, добавив, что столичные власти еще вернутся к этому вопросу.

Он поблагодарил всех граждан, участвовавших в дискуссии.

О том, что голосование по вопросу установки памятника запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщал 19 февраля председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

16 февраля в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум. По его мнению, возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения москвичей, архитекторов и историков. Также необходимо помнить об исторической справедливости.

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