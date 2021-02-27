Жителей центра европейской части РФ ожидают солнце и похолодание

В конце следующей недели жителей центра европейской части России ожидает солнечная погода и похолодание до нормальных для первой недели марта значений. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пятницу, 26 февраля.

По его словам, 1 марта в России будет отличаться от предшествующих и последующих дней, так как кратковременно повысится давление. Днем облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха в дневное время составит 1-3 градусов тепла, ночью — 5-7 градусов мороза, местами до 10 градусов ниже нуля. Ожидается сильная гололедица.

Следующие три дня в регионе установится теплая погода, превышающая средние многолетние значения примерно на 5 градусов. Однако уже к концу недели произойдет понижение температуры воздуха до нормальных значений. Днем в районе 0-5 градусов мороза, ночью до 8 градусов ниже нуля.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что погода до конца февраля в столице будет «мрачной и скучной», без солнца и с низкими облаками. Он добавил, что оттепель в регионе продолжится и в ночное, и в дневное время.