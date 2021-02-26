ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП

Банк России ответил на просьбу участников рынка сократить лимит переводов по системе быстрых платежей (СБП) со 150 тыс. до 100 тыс. рублей, заявив, что не планирует его менять.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что мы рассматриваем поступившие предложения к проекту, пока итоги подводить преждевременно. Что касается величины предлагаемого минимального лимита переводов со счетов через СБП, мы не планируем его менять», — сообщили «Известиям» в Центробанке.

26 февраля о просьбе участников рынка рассказала газета «Коммерсант». Эксперты отметили, что предложенный Центробанком лимит в 150 тыс. рублей в день создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через систему.

Кроме того, указывалось, что расширение лимита переводов до предложенного ЦБ ограничит банки в самостоятельном осуществлении политики управления рисками.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней. Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.