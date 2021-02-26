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ЦБ РФ ответил на просьбу сократить дневной лимит переводов в СБП

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Банк России ответил на просьбу участников рынка сократить лимит переводов по системе быстрых платежей (СБП) со 150 тыс. до 100 тыс. рублей, заявив, что не планирует его менять.

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«В ответ на ваш запрос сообщаем, что мы рассматриваем поступившие предложения к проекту, пока итоги подводить преждевременно. Что касается величины предлагаемого минимального лимита переводов со счетов через СБП, мы не планируем его менять», — сообщили «Известиям» в Центробанке.

26 февраля о просьбе участников рынка рассказала газета «Коммерсант». Эксперты отметили, что предложенный Центробанком лимит в 150 тыс. рублей в день создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через систему.

Кроме того, указывалось, что расширение лимита переводов до предложенного ЦБ ограничит банки в самостоятельном осуществлении политики управления рисками.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что ЦБ России призвал банки ускорить переход на систему быстрых платежей. Отмечалось, что в Центробанке обеспокоены тем, что многие банки запланировали внедрение сервиса на крайние сроки, и попросили ускорить этот процесс.

Также в регуляторе подчеркнули, что от несоблюдения банками сроков внедрения системы страдают их клиенты, которые лишены возможности осуществлять платежи через СБП.

Системно значимым кредитным организациям необходимо подключить сервисы к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Эти сроки были установлены еще в ноябре 2020 года. На расширение функционала СБП банкам понадобится не менее 35–60 дней. Сервис, позволяющий совершать переводы между счетами разных банков по телефонному номеру, был запущен ЦБ в начале 2019 года.

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