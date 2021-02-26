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Неизвестные застрелили 15-летнего подростка в пригороде Парижа

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Двое неизвестных застрелили 15-летнего подростка в пригороде Парижа и скрылись с места преступления на скутере. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщил телеканал BFM в пятницу, 26 февраля.

Нападение произошло около 17:00 по местному времени (19:00 мск) в коммуне Бонди. В данный момент полиция разыскивает нападавших, однако никакой другой информации не приводится.

Как сообщил телеканал, по факту убийства подростка полиция департамента Сен-Сен-Дени, в который входит коммуна, начала расследование, возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2020 года произошло нападение на старшеклассника в Аврилле недалеко от города Анже департамента Мен и Луара на западе Франции. Подростка экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями. Известно, что нападение на 16-летнего юношу произошло около местной школы.

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