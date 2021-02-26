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Установка дог-боксов завершается в Благовещенске

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На территории Благовещенска появились первые дог-боксы. Установку десяти специальных контейнеров для отходов собак планируется завершить в начале следующей недели.

Технологические отверстия в дог-боксах не позволяют беспрепятственно утилизировать в контейнер твердые бытовые отходы и стеклотару. В случае если эксперимент удастся, и жители Благовещенска будут использовать их по назначению, практику распространят на весь город. Контейнеры уже появились в сквере у филиала ОКЦ («Харбин»), а также в районе парка Дружбы, в микрорайонах «Солнечный» и «Питер», на пересечении улиц Горького и Загородной, передает asn24.ru.

Ранее депутаты в Ижевске приняли решение о запрете прогулок с животными на детских и спортивных площадках. Кроме того, владельцев обязали убирать продукты жизнедеятельности их питомцев. Под запрет для выгула также попали городские и придомовые территории. Для выгула собак в Ижевске подготовили две площадки, одна из них расположена в Тишино.

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