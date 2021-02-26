Серия экологических акций пройдет в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края обсудили план работы по развитию экологического образования и просвещения населения. Он предполагает проведение целого ряда массовых мероприятий: экологических акций, конкурсов, уроков экологического просвещения, выставок и экскурсий.

Жители региона примут участие во всероссийских проектах, а также краевых субботниках. Также в крае пройдут Дни защиты экологической безопасности и ставшие уже традиционными эколого-просветительские акции: «Чистый берег», «Час Земли», «День тигра», «День мигрирующих рыб», «Зеленый патруль» и другие. Об этом сообщает Vostokmedia.

Ранее в министерстве природных ресурсов края подвели итоги проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Во время акций в 2020 году добровольцы расчистили 38 км береговой линии рек и морского побережья. Волонтеры привели в порядок территории около рек Амур, Куегда, Гырман, Ул, Хор, Хальзан, пролива Невельского, проток Пальвинской и Челнинской, бухт Ольги и Фальшивой.