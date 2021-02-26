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Боррель заявил о невозможности санкций заменить политику ЕС к России

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Ограничительные меры не могут заменять политику, в том числе в контексте отношений с Россией. Об этом в интервью германской еженедельной газете Der Spiegel заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 февраля.

Отвечая на вопрос о европейских санкциях в отношении России, Боррель назвал их лишь инструментом, который не заменяет политику. По его мнению, в отношении Москвы политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры.

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Боррель пояснил, что под сдерживанием предполагает конкретные ответные меры Евросоюза в случае, если РФ «будет нарушать международное право или права человека». Также он добавил, что более сильные позиции по переговорам с РФ Европейский союз может получить, если будет сплочен по вопросу отношений с третьими странами.

25 февраля председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции ЕС в отношении России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе.

24 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза, и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной.

На прошлой неделе Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против РФ из-за ситуации вокруг Навального.

Решение Евросоюза о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2,5 года. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Доктор философии международных отношений Великобритании Зено Леони заявил, что решение Европейского суда по правам человека по Навальному не имеет аналогов, к нему применили совершенно другой подход, чем к другим. По его словам, Навальный известен как русский националист и популист без стратегии, а его высказывания о Крыме и ряд других заявлений противоречат позиции Евросоюза. В то же время решение ЕСПЧ стало инструментом популизма.

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