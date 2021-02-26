Систему социализации инвалидов разработают в Нижегородской области

Систему раннего выявления и социализации людей с инвалидностью планируется создать в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе совещания по реализации проекта «Ментальное здоровье». Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что речь идет о концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра.

«Открыты три ресурсных центра в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Мы создали группы и классы для детей с РАС в образовательных организациях, внедрили систему раннего выявления таких детей в детских поликлиниках», — поделился подробностями Мелик-Гусейнов.

На сайте министерства здравоохранения есть анкета по диагностике нарушений развития детей в соответствии с международной системой M-CHAT-R. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». В целом на реализацию концепции в 2020 году было выделено более 72 млн рублей, а в 2021 году — более 128,6 млн рублей. Также власти планируют разработать и внедрить систему раннего выявления и социализации людей с инвалидностью, позволяющую организовать доступную и комфортную среду для жизни граждан с инвалидностью, для их успешной самореализации.