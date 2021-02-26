Украинский политик назвал использование русского языка изменой родине

Украинцы, которые говорят по-русски, являются «изменщиками нации». Такое заявление в пятницу, 26 февраля, сделал экс-депутат Верховной Рады Юрий Гнаткевич.

«Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем. За измену Родине предполагается статья», — отмечается в статье политика в издании «Украина молода».

По словам Гнаткевича, ряд членов партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» можно назвать врагами национального возрождения страны, поскольку они осуждают дискриминацию русскоговорящих.

Кроме того, политик считает, что украинский можно назвать одним из наиболее мелодичных языков, однако он был «засорен вульгарщиной» еще в период Российской империи.

Ранее в этот же день российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) указала на нарушение прав русскоязычных граждан на Украине. В частности, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что на Украине нарушаются языковые и образовательные права граждан, которые говорят на русском языке. Он напомнил о закрытии трех русскоязычных телеканалов.

Ранее в феврале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Дипломат назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая должна следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб, в том числе из-за отказа в обслуживании на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.