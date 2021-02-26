Депутат рады заявил об отсутствии закона и демократии на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на Украине больше нет закона и демократии. Об этом он сообщил в пятницу, 26 февраля, в эфире украинского телеканала «Перший незалежний».

«К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет ни свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. При чем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов. И их не остановит ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца», — сказал он.

Кива добавил, что спустя 15 минут после начала эфира нового телеканала «Перший незалежний» его предупредили о том, что канал могут заблокировать, но политик в это не поверил.

В этот же день журналисты с телеканалов, которые попали под санкции Украины, объявили о создании нового телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Телеканал начал вещание в 19.00. Через час его отключили от спутника под давлением Служб безопасности Украины.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.