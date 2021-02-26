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Зеленский изменил состав делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, подписал указ об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой соответствующий указ.

Глава государства заменил сотрудницу своего Офиса Юлию Свириденко на Викторию Страхову.

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«Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну — советника Офиса президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам. Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Ю. Свириденко», — говорится в документе.


Юлия Свириденко с декабря работает заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ранее она занимала должность первого заместителя министра экономики, а до этого была первым зампредом Черниговской областной государственной администрации.

Виктория Страхова, кроме работы в Офисе президента, еще член Набсовета (представитель президента Украины) в АО «Укрэксимбанк», ранее работала юристом по корпоративным финансам, менеджером по налогам, менеджером финансовых проектов.

12 февраля руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что Зеленского якобы несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей.

Он добавил, что Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) якобы остаются наемники.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению минских договоренностей и ведению прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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