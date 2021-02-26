Бульвар Ибрагимова капитально отремонтируют в Уфе

В 2021–2022 годах в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова, который вошел в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Скоро подрядчик приступит к подготовительным работам.

Общая протяженность участка составляет более 1,7 км. Сначала дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы, передает «МедиаКорСеть». В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Также заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое. На 2022 год запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Запланировано устройство линий электропередач и связи.

Ранее в Уфе определился подрядчик для капитального ремонта домов, являющиеся объектами культурного наследия. Стоимость контракта с ООО «Уралнефтьспецмонтаж» превышает 93 млн рублей. До 1 октября 2021 года подрядчик должен отремонтировать 14 домов: по четыре здания на улице Кольцевой и проспекте Октября, по одному — на Новороссийской и Мира, по два — на Архитектурной и Центральной. Работы начнутся с даты подписания акта открытия объектов.