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В РФ поприветствовали резолюцию СБ ООН по вакцинации в зонах конфликтов

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В России поприветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по вакцинации в зонах конфликтов. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказали в постоянном представительстве РФ при ООН.

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Также организацию призвали рассматривать все доступные методы, позволяющие реализовать всеобщей доступ к вакцинам.

«Российская делегация приветствует единение Совета Безопасности ООН перед лицом связанного с COVID-19 общемирового вызова, — заявили ТАСС в российской миссии.

Там добавили, что принятие резолюции является значимым сигналом для всего международного сообщества.

В документе, как уточняется, подтвердили призыв Совбеза к гуманитарной паузе на фоне пандемии и упомянули усилия механизма COVAX по вакцинации населения мира.

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что постпредство России при ООН в Нью-Йорке получает большое количество запросов на российские вакцины от COVID-19. Чумаков добавил, что первоочередной задачей является иммунизация населения России.

«Спутник V», ставший первой в мире вакциной от COVID-19, входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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